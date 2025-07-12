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▲周慧敏（右）與倪震（左）在1989年就相識，交往、結婚至今過去30年了。（圖／周慧敏IG）

▲周慧敏（左）2009年和倪震（右）步入禮堂，成為夫妻。（圖／翻攝自微博）

57歲女星周慧敏與老公倪震在2009年1月舉行婚禮，當時這個喜訊震撼香港娛樂圈，因為倪震在與周慧敏交往的10多年內，被抓到出軌7次，周慧敏中間雖與他分手過，但最終仍心軟選擇原諒倪震，令外人不解。對此，周慧敏曾發表一封聲明，傾吐她與倪震的關係，周慧敏直言，「」，她認為倪震雖然犯過錯，但對她的愛和扶持是無人可取代的，周慧敏更說她與倪震轟轟烈烈愛過，「永遠刻骨銘心，此生無憾。」周慧敏1989年透過節目《摩登時代》與倪震相識，兩人交往沒多久後就因倪震劈腿而分手，但2年後倪震又把周慧敏追回，他們更在1997年短暫移居過加拿大，共度了一段甜蜜美好的時光。倪震作為「香港四大才子」倪匡的兒子，在演藝圈文采也十分出眾，擔任主持人、作家同樣也很知名，因此身邊鶯鶯燕燕不在少數。倪震也常管不住自己的花心，與周慧敏從加拿大返台後，陸續與名媛姚樂碧、女歌手傅穎、女演員陳穎妍、模特兒Esther等人曖昧糾纏。2008年底時，倪震更被拍到在酒吧擁吻城大校花張茆，偷情照片登上新聞週刊，讓周慧敏顏面盡失。同年12月11日，倪震與周慧敏各自發表了分手聲明，據說周慧敏其實原先選擇原諒，不想與倪震分開，但倪震對於自己的過錯太過自責，不想再傷害周慧敏才決定與她變回朋友關係。倪震當時在聲明寫道：「我再為我的錯誤向慧敏道歉，也多謝她再一次肯包容我的過失。但感情由兩個人的事，變成了所有人的事，性質已起了改變。雨過天青不難，但可以保證暴風雨不再來嗎？」倪震坦承劈腿錯誤，他認為這不是「技術上不小心」，而是「結構上出現了明顯的中年危機」，他會正視這個問題，努力改善，更直言「不排除尋求專業輔助。」也強調他已搬離原先與周慧敏同住的跑馬地豪宅。周慧敏則透過長文聲明，向外人解釋她與倪震的感情，周慧敏知道很多人不能理解為何她能次次原諒倪震，她語重心長的說：「我與倪震識於微時，一起共渡過不能盡算的高低起落，早已磨合了一套我們之間的相處藝術。周慧敏認為自己與倪震相伴近20年，「絕對不是在一般人的準則下相愛，但外人卻總愛把自己的一套價值觀去評價、批判屬於我倆之間的愛情。」她對倪震的錯沒有責怪，反倒感謝倪震的照顧，更強調：「今天我能夠成為自愛，懂得愛人，擁有著無比勇氣與承擔的女人，請不要小看這個精神伴侶在我背後為我付出過的一切努力，包容，寵愛，照顧與扶持。」。周慧敏認為即便倪震有錯，他們的感情也不是外人能夠置喙的，周慧敏更說出一句經典名言，護愛倪震：「」，她說她與倪震分手不是害怕、逃避，只是有點累了，即便兩人恢復到朋友關係，她也相信彼此的感情疏遠不了。果然，這封分手聲明才貼出8天，周慧敏與倪震就光速復合，更加碼宣布結婚消息，兩人也在2009年1月正式完婚，成為相守一生的伴侶。倪震婚後也堅守對周慧敏的承諾，再也沒傳出過出軌醜聞。如今兩人結婚16年，依舊甜蜜恩愛，即便膝下無子仍舊互相扶持，雖然中間幾度傳出婚變消息，但周慧敏都以行動力破傳聞，看得出來她對倪震的愛真的至死不渝。