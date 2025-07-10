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颱風丹娜絲重創台灣，包括彰化、雲林、嘉義與台南等地區農損嚴重，總統賴清德8日下午前往台南視察麻豆區、北門區及七股區災情，有意角逐2026台南市長初選的綠委陳亭妃、林俊憲也一同前往，而林俊憲在臉書PO出勘災的照片，巧妙地將陳亭妃的臉遮住，民進黨台南市長初選已經聞到濃濃的硝煙味，讓粉專「政客爽」直呼，「這角度的拍攝真的很有學問」。政客爽今（10）日在臉書發文表示，「嘿嘿～亭妃妳的臉被擋住啦！這角度的拍攝真的很有學問，如何完美的把當事人拍的英姿挺拔，又要把對手拍的完全看不見，真心不容易。」政客爽狠酸，「台南，整座城市可以沒有電，但不可以沒有林俊憲的臉，這樣台南人才能永遠將林俊憲銘記於心，眼中有俊憲，幸福無極限。」對於林俊憲的舉動，陳亭妃也在臉書反擊，PO出的勘災照一張都沒有林俊憲入鏡，網友看到2人照片後紛紛留言「兩位都很會挑照片，都完全沒有對方」、「林俊憲的有一張有，但其他都巧妙的切掉或遮住。有的那張陳亭妃還在笑。其他人表情都很凝重。高招」、「清德阿根本沒理妳，他在聽阿俊阿說話，妳把阿俊阿截掉了，阿俊阿ㄧ直站在清德阿旁邊」、「賴總統，黃市長陪同勘災情，也猶如下任，台南市長交棒給陳市長亭妃，改善台南為市民謀福祉，最好的人選陳市長亭妃」。