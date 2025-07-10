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民進黨立院黨團總召柯建銘上月23日接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到726日投票後，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含《刑法》第100條的內亂罪、叛國罪。對此，前立委邱毅今（10）日表示，雖然民進黨發言人吳崢、民進黨立委王世堅都出面否認此說法，但他們都不具代表性，「我們在等著賴清德給個交代。」邱毅今日在臉書發文表示，「柯建銘說，大罷免以後，要用刑法100條對付雜質，就是賴清德口中的去除雜質；曹興誠的小弟八炯說，大罷免後，賴清德才可以控制立法院，宣布戒嚴，不知道民進黨對這兩個人的狂言有什麼看法。」邱毅指出，民進黨發言人說「不可能恢復刑法100條」，王世堅也說不可能走民主回頭路，但這兩個人都沒有代表性，「我們在等著賴清德給個交代。」邱毅狠酸，「不過現在民進黨已經變成罷團的側翼，即使民進黨反對有用嗎？曹興誠都公開說，很多人勸他選總統，選總統不難，曹興誠現在可是坐擁罷團、青鳥、黑熊等三支體制外部隊的總司令，你怎麼知道，八炯是不是代表老曹的發言？」邱毅直言，「看來大罷免的意義，就是要宣布戒嚴，恢復刑法100條，然後大量抓人，定罪坐牢，其實現在已經在開始試行了，柯文哲和國民黨一堆黨工，不是都在不合理，甚至不合法的條件下，莫名其妙的就被收押了？」邱毅表示，「你批評司法檢調是東廠，彭振聲那天還哭吼『檢察官，你的良心在那裡？』，答案很簡單，法官檢察官就在去除雜質，所以你喊的再大聲，也是狗吠火車。」邱毅指出，韓國昨天晚上，已將宣布緊急戒嚴的尹錫悅二度逮捕，關進首爾拘留所，罪名是內亂、叛亂罪，「韓國人民終於等到雲開見月明，台灣人民卻正準備重回戒嚴時期，要真讓大罷免得逞了，以後連想想駡駡賴清德，都會被逮捕，關進黑牢，726的大罷免，真成了台灣人民生與死的抉擇，光明與黑暗的分水嶺。」