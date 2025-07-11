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▲許瑋甯（後）親密搭著邱澤雙肩，兩人婚後會一同出席朋友聚會，常被身邊星友捕捉合體畫面。（圖／陳美鳳臉書）

許瑋甯和邱澤2021年結婚，近來傳出有孕消息，雖未公開露面，但許瑋甯不時會透過社群動態更新日常生活，有時是風景，有時是美食，相當愜意。其實兩人在婚前，都和圈內人談過戀愛，最後都因為理念不同分道揚鑣，而他們給彼此的，是那份把彼此放在心上的在乎，從得獎上台獎感言時就能看出，永遠都不會忘記謝謝先生、太太，對等的愛比什麼都重要。許瑋甯過去曾和阮經天有過一段8年情，阮經天入圍金馬影帝時，許瑋甯被主持人蔡康永點名，她大方說如果男友得獎「想要什麼都能給」，沒想到阮經天上台，什麼人都謝了，就是沒謝許瑋甯。許瑋甯曾說過自己的感情觀，無論如何都不能委曲求全，比起鮮花，下班後回到家，一碗熱湯更能打動她，而邱澤就是這樣的存在。當時她拍完《她和她的她》經歷外公過世低潮，邱澤默默陪伴讓她決定點頭嫁，「我先生的溫暖，就是足夠瞭解我，他是知道要用什麼角度來陪伴我，甚至在我們都安靜的情況下，他都是給我我所需要的。」許瑋甯對感情一直都很大方，拿下金鐘獎時，也大方「謝謝我的先生」，誇獎邱澤是神隊友，讓她能無後顧之憂的拍戲，而當年邱澤在台北電影節得獎時，也大方「謝謝我的女主角，許瑋甯。」一句話就勝過千言萬語，也是把彼此放在心上最好的證明。