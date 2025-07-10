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曾任外交部長、國安會秘書長與總統府秘書長的李大維，近日出版回憶錄《和光同塵》，其中披露，前總統蔡英文首次就任總統並發表520就職演說後，當時中方智庫一度給出正面評價，未料數名台灣「前政治人物」竟為了個人利益，私下致電北京勸阻中共接受蔡的論述，最終導致兩岸關係惡化。對此，資深媒體人謝寒冰今（10）日轟李大維，「真的很噁心⋯⋯」。蔡英文於2016年就職當日，在演說中重申，將依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，並提到「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維」溝通協商精神。當時多名中國涉台學者對此釋出善意，認為她的表述為兩岸關係帶來正向契機。時任外交部長的李大維，在回憶錄中寫道，幾年後一位美國情報界退休人士訪台時透露，中方智庫原先對蔡英文演說反應正面，但我方數位「前政治人物」出於私心，竟向北京勸說不該接受，導致原有的緩和空間演變成敵意循環。對此，謝寒冰今日在臉書發文表示，「李大維的用意昭然若揭，但白癡都知道，對岸為什麼最後沒有接受蔡英文的兩岸論述，不就是蔡英文從此再也沒有這樣的說法，堅決不承認九二共識嗎？」謝寒冰直言，「所以確實有『前政治人物』，但這人卻是綠營的，打電話也不是給北京，而是蔡英文！李大維真的很噁心……」；網友們也紛紛留言表示，「北京會聽台灣前政治人物的指揮？ 智商要多低才會相信這種鬼話」、「當成為民進黨的一員，這嘴上跑火車侃大山的功夫必須得學！這有很多派的！」、「何德何能打電話給北京」、「會不會太看得起自己了」。