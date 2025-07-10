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曾任外交部長、國安會秘書長與總統府秘書長的李大維，近日出版回憶錄《和光同塵》，其中披露，蔡英文首次就任總統並發表520就職演說後，當時中方智庫一度給出正面評價，未料數名台灣「前政治人物」竟為了個人利益，私下致電北京勸阻中共接受蔡的論述，最終導致兩岸關係惡化。對此，中華戰略學會資深研究員張競質疑，此等資訊與情報若確實可靠，當時為何不透過正式情報合作交換管道，以支援我方情報判斷與分析？蔡英文於2016年就職當日，在演說中重申，將依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，並提到「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維」溝通協商精神。當時多名中國涉台學者對此釋出善意，認為她的表述為兩岸關係帶來正向契機。時任外交部長的李大維，在回憶錄中寫道，幾年後一位美國情報界退休人士訪台時透露，中方智庫原先對蔡英文演說反應正面，但我方數位「前政治人物」出於私心，竟向北京勸說不該接受，導致原有的緩和空間演變成敵意循環。對此，張競今（10）日在臉書直言，首先必須質疑，美國情報界退休友人告知事項，假若並非依據公開資訊，很顯然就很可能是來自美國政府情報圈所獲情報；此位美國情報界退休友人將前述資訊或是情報告知李大維，「是否獲得授權？該等資訊或是情報是否完成解密程序？」張競質疑，若是此等資訊與情報確實可靠，在當時為何不透過我方與美國情報正式情報合作交換管道，立即傳送我國情報體系，支援我方情報判斷與分析作業？張競也指出，由於該情報界退休友人在多年後才向李大維提及此事，「（該友人）究竟是口風不牢，違反專業保密紀律，抑或是刻意放話，誘導李大維思維趨向，塑造其對該事認知結論，進行認知戰謀略？」張競強調，公職人員與外籍人士接觸，特別是情報界退休人士往來，獲得涉及國家安全情報與資訊，都應撰寫報告提供相關單位參考運用；他認為「李大維大使在其鉅著寫入此節，恐有毀其清譽惹來是非之憂。」