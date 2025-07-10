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全台大罷免將在7月26日正式登場，罷免案包括24位國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安，現階段雙方陣營各自積極催票。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，綠營在決戰期間有4大隱憂恐翻車，是否如願罷免的變數已浮上檯面。鈕則勳在臉書指出，造成綠營決戰期間翻車的新隱憂有4個，首先是綠營罷免若操作過當或違反比例原則，霸凌藍委太兇，只想用國家機器碾壓，對在野有利的「受害者症候群」就會出現；第二，是民進黨與罷團的競爭合作關係如何維持平衡，也讓民進黨燒腦，若拿捏不當，將成藍營可以操作的破口。鈕則勳續指，第三，賴清德團結國家十講，常會創造爭議，連綠營與罷團都有微詞，遑論是中間選民，藍營不會放過這個可反守為攻的好機會；第四，面對川普關稅，台灣釋出的誠意與資源很多，腰彎得也深，若沒有降到10%，黨政高層就算唾面自乾或講些沒有功勞也有苦勞的空話，更可能會讓大罷免翻車；鈕則勳表示，面對這次的大罷免，如今藍營大咖已經集結，民眾黨也與藍軍分進合擊，不到最後一刻，鹿死誰手，仍然不好說。