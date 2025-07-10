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美國總統川普陸續公布20國關稅，但始終未見台灣在其中，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒今（10）日接受《中評社》專訪指出，若美方最終對台關稅低於對日韓的25%標準，將有助於民進黨推動全國性罷免行動，若藍營未能掌握節奏，恐遭民進黨「關稅紅利」突襲，形成選戰上的致命打擊。施正鋒表示，美國目前對日本與韓國課徵25%的汽車進口關稅，這可能成為與台灣談判的基準線。若台灣能獲得較低的稅率，即使付出部分讓步，對執政黨而言，可能成為向選民宣傳對美談判成果的利器，進一步鞏固支持基盤。施正鋒分析，即便談判結果僅與日韓「平盤」，民進黨依然可能從中獲益，目前關鍵癥結可能在於農產品解禁與汽車關稅問題，而賴清德政府在對美關係上的高度配合，包括台積電赴美設廠等政策，可能換來美方在關稅談判上的讓步。施正鋒指出，民進黨推動罷免案除了政治對抗之外，更帶有實戰演練性質。他認為，賴清德藉此進行2026地方選舉的布局，一方面能固守南部票倉及30%以上基本盤，另一方面也能從中挑選願意效力的政治人物，加強地方組織戰力。施正鋒續指，若未能爭取到較日韓更低的關稅，台灣中小企業與製造業將面臨壓力，政府政策若未妥善接住，恐在選票上反映出來，這部分仍具高度變數。施正鋒認為，大規模罷免案的結果將高度依賴各陣營基本盤的動員能力，藍營早期普遍誤以為「不出門投票」即可，但事實上應該積極出門投下「不同意票」，目前藍營動員情況已有改善，白營亦有一定支持，但整體力道仍不夠，藍營整合問題也仍待解決。施正鋒表示，綜合來看，只要關稅結果不落後日韓太多，綠營仍能維持穩定步調，「老神在在」面對罷免挑戰與未來大選布局。