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美國總統川普陸續公布20國關稅，但始終未見台灣在其中，前立委郭正亮今（10）日分析，由於美國財政部長貝森特曾說，若未與華府達成貿易協議，台灣和歐盟的關稅稅率就會回到4月初的水平，所以應不會拖過26日才公布，「搞不好是下周」，如果真的公布，政府將要做很多事情，「團結台灣十講」也會失去意義，所以剩下的演講就不會講了。針對台美關稅談判進度，政院今日回應，與美已凝聚共識，正在洽商新一輪實體談判；對此，郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，貝森特稱若台灣與歐盟等貿易夥伴未與華府達成貿易協議，關稅稅率就會回到川普4月初宣布的水平，所以最晚會是在26日那一周公布，「搞不好是下周」，而台灣這裡也不可能都沒消息，美方一定對我方透露消息。郭正亮指出，如果總統賴清德本周六不舉行「團結十講」，周日也不會再安排了，這樣一來，距離7月26日投票日就只剩最後一個星期，再加上美國的關稅即將要公布，如果真的公布，政府將要做很多事情，「團結台灣十講」也會失去意義，剩下的演講就不會講了。