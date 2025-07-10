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國內電子支付龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地方法院判決交易無效，須返還交易款，並准許泰山假執行；北院依據泰山公司的聲請，今天下午前往台北市長安東路的街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。就在司法事務官到場時，街口集團各樓層員工臨時收到「居家上班」指示，陸續離開辦公室，1樓入口處的招牌也突然被抽走。街口支付范姓主管表示，7樓辦公室是街口支付在使用，沒有街口金科的財產。泰山公司的律師認為，街口金科登記業務繁多，卻沒有任何員工在場，承租的辦公室及設備又都由街口支付使用，質疑街口金科迴避查封。司法事務官要求泰山公司律師再陳報相關查封資料。街口金融科技公司是全資主導「街口支付」的母公司，如今遭法院執行查封，甚至可能被債權人泰山公司進一步聲請拍賣，「海角36億」的追償風暴是否影響街口支付658萬用戶權益，成為各界關注焦點。泰山公司2023年爆發經營權之爭，時任董事長詹景超被控為阻止市場派，炒作自家股價，賣掉金雞母全家便利商店持股，以36億元高價買進街口支付4成股權，罔顧股東權益。經營權易手，泰山公司股東向台北地檢署告發詹景超涉犯特別背信等罪，泰山公司也以街口支付交易案違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟。今年5月，法院判決街口股權交易案無效，街口金科必須返還近36億元及5%年息，並准泰山繳交近12億元擔保金，啟動假執行。但法院向銀行調閱街口金科相關帳戶及股息紅利等所得，有5個帳戶執行無效果，銀行函覆有的結清、幾無往來、存款不足千元，當初匯入台新銀行的36億元也被全數轉走，成為流向成謎的「海角36億」。街口金科創辦人胡亦嘉出面表示，股權交易合法合規，泰山換了經營團隊合約就不算「太離譜了」並否認36億元憑空消失，他說泰山是街口的股東，街口有權運用投資款。泰山公司為維護自身權益，上週緊急向法院遞狀要求街口金科限期陳報財產，不排除進一步聲請管收負責人胡亦嘉。由於相關帳戶執行無效果，台北地院民事執行處依據泰山公司的聲請，今天下午前往台北市長安東路2段街口金科公司總部針對36億元的債權執行查封。為保護債權人的利益，避免債務人拖延訴訟擴大損害，民事訴訟法設有「假執行制度」；在案件起訴後直到判決確定前，如果法院宣告假執行，債權人繳交一定金額的擔保金，就可以聲請查封拍賣債務人的財產。泰山公司根據法院查封情形，可依法聲請拍賣街口金科被查扣資產。