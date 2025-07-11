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國內最大電子支付業者街口支付，母公司街口金融科技公司涉及股權交易爭議，台北地方法院今（10）日下午前往總部執行36億元債權查封。然而，就在執行前，街口內部卻臨時通知全體員工「居家上班」，據了解，明天也不必進辦公室，繼續採取遠端辦公模式。有員工透露，今天上午才臨時接到通知，原因是「樓上要施工」，因此公司要求大家回家上班，1樓招牌也已拆除。事件起因於2023年，街口金科將4成股權以36億元賣給泰山公司，後來泰山新任經營團隊認定交易無效，並向法院提告請求返還投資款。台北地院已於今年5月判決股權交易無效，街口金科須歸還36億元及利息，法院也准泰山假執行。不過法院查扣街口金科相關帳戶時，多筆帳戶不是已結清、就是餘額幾乎為零，當初匯入的36億元也已轉出。今天執行當下，司法事務官下午2點半抵達街口總部，現場卻無員工留守。街口支付范姓主管強調，執行查封的標的是母公司街口金科，樓上為街口支付辦公室，並無街口金科財產。泰山公司律師則質疑，街口金科雖名下業務繁多，卻刻意讓辦公室空無一人，形同迴避查封。泰山公司表示，不排除持續追究街口金科相關負責人責任，並將視後續查封結果，決定是否聲請管收創辦人胡亦嘉。