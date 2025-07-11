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▲從定量降水預報來看，今天雨勢會趨緩，但會往中部、離島發展。（圖／翻攝氣象署官網）

今天的天氣：西南風＋低壓帶清晨中南部防豪雨

今天空氣品質

▲氣象署提醒，今天白天天氣都還很不穩定，中南部、南台東等會有局部豪大雨發生。（圖／官方提供）

明天的天氣：高壓增強回歸夏季天氣需防午後雷陣雨

一週天氣：留意熱帶系統發展動向

根據中央氣象署預報低壓帶與西南風的影響預計到今(11)天上午，。由於太平洋高壓逐漸增強，風向漸轉偏南風，低壓帶漸北移，主要低層水氣傳送區也漸移往臺灣海峽，預計今晚水氣減少，預測各地高溫約30至31度，低溫23至26度，今天上午持續受低壓帶及西南風影響，台灣西半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，東南部地區及澎、金、馬有局部短暫陣雨或雷雨，宜、花需則留意午後局部短暫雷陣雨，由於太平洋高壓逐漸增強，風向漸轉偏南風，低壓帶漸北移，主要低層水氣傳送區也漸移往臺灣海峽。今天受到低壓帶影響，環境風場為西南風至偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積。◾良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖◾普通：北部明(12)天星期六，太平洋高壓增強，水氣減少，高溫普遍上升，各地為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨。7/14(一)~7/15(二)水氣又增多，風向為西南風，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。7/16(三)風向為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。7/17(四)南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。7/18~7/20東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下週菲律賓東方海面低壓帶中之熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，需將持續觀察熱帶系統發展動態及南方水氣北上影響臺灣附近天氣的程度。