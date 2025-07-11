去年立委大選，產生史上首次的三黨不過半國會，今年的罷免與補選結果，也將再度改變立法院的版圖

我是廣告 請繼續往下閱讀

一、綠51，藍54，白8，維持不變

二、綠52，藍53，白8

三、綠53~55，藍52~50，白8

但如果綠白還是無法合作，藍白還是能繼續在立法院維持過半優勢。

但若未來第一大黨變成是民進黨，藍白若無法合作，最後通過的會是民進黨版本。所以藍白未來只能合作，無法分開，在這樣的狀況下，藍白如何取得共識，就更加重要，換句話說，民眾黨會比現在更能展現影響力。

四、綠56，藍49，白8

綠委與藍白陣營，是56票對上56票，最後關鍵的一票，都會由立法院長做決定。

五、綠57~60，藍48~45，白8

六、綠61以上，藍44以下，白8

這樣的結果，會讓國會優勢完全逆轉

至少要搶回10席立委

大罷免將在26日投票，除了停職中的新竹市長高虹安罷免案外，還有24名藍委的罷免案。罷免結束後，若有立委被罷免，會在3個月內進行補選。這是史上第一次有大規模的立委罷免案，。國民黨立委會被罷免掉幾席、民進黨立委會補選上幾席，都有不同的意義。《NOWNEWS今日新聞》整理未來各種可能的數字變化。現有立委113席，包括國民黨立委52席與親藍立委2席合計54席，民進黨立委51席與民眾黨立委8席，民眾黨立委8席都是不分區立委，不會被罷免，因此席次不變，民進黨立委也沒有罷免成案，因此民進黨立委只會多、不會少，相反地，國民黨立委只會少、不會多。不過要注意的是，下文指的指國民黨立委被罷免、民進黨在補選也勝選的狀況下，出現的最後席次狀況。若國民黨立委遭罷免，但最後仍能在補選中勝出，藍綠席次並不會出現變化。這對國民黨來說是最好的狀況，當然對民進黨來說是最大的失敗，不過綠委席次都沒有減少，或許也不見得是失敗。影響層面主要是政治效益，包括內閣是否會因此改組、民進黨內要由誰承擔這次責任等。藍綠席次都略有變化，但各只得失1席，對藍綠的政治效益衝擊可能較小，畢竟綠營不算沒有斬獲，藍也損失不大，對立法院生態也不會有太大影響。綠委席次成長，且超越藍委席次，只是還不足以單獨過半。在這種狀況下，立法院長不會換人，只是綠營必須想辦法拉攏藍委或白委，看能否在立院過半。不過這樣的藍白過半，與過去的藍白過半會有點不同。過去的藍白可以過半，但若藍白意見不同，還是可以各自支持自己的版本，在三黨都有自己版本的狀況下，最後會由第一大黨國民黨版本勝出，民進黨席次大幅成長，雖然還沒有過半，但距離過半只差1席。在這種狀況下，因為立法院長必須主持會議，扣除立法院長1票，這在過去相當罕見，而且在這種狀況下，藍白每次表決，都不能有人缺席、或投錯、或是在表決時臨時去上廁所，否則表決結果，隨時會翻盤。民進黨已足以單獨過半，也足以修改內規，更換立法院長。不過若立法院長變成民進黨籍，且綠委席次過半，但並沒有差距太大，若綠委有缺席、投錯或臨時去上廁所的狀況，還是可能導致朝野票數相同，或甚至綠委仍舊比在野黨票數少的狀況。對綠營來說還是不夠保險。，從現在的藍白穩定過半（62席），變成民進黨穩定過半，這也是民進黨最希望達成的目標，，國民黨少掉10席立委，這樣一來，即使有少數幾個綠委臨時缺席請假，還是能保證民進黨法案能過關，重新回到過去8年的完全執政狀態。