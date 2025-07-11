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堪薩斯市皇家隊的「大谷二世」Jac Caglianone登上美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舞台。台灣時間7月10日對戰海盜隊的比賽中，這位年僅22歲的外野手在6局下轟出一支遠達466英尺（約142.04公尺）的超大號兩分砲，不僅率隊以4：3奪勝，更刷新皇家隊自Statcast系統啟用（2015年以來）以來的新秀最遠全壘打紀錄。Caglianone當日以第六棒、右外野手身份先發，在1出局三壘有人的情況下，鎖定海盜投手Bailey Falter首球93.1mph（約時速149.8公里）的伸卡球，一棒轟越中外野全壘打牆，成為他連續兩戰開轟的第4發全壘打。當下轉播解說員驚呼「Wow！」，皇家隊板凳區隊友也都目瞪口呆。根據MLB官網記者Sarah Langs的統計，這支全壘打的擊球初速達110.8英里（約178.3公里），飛行距離則超越了大谷翔平本季打出的最遠一轟448英尺（約136.5公尺），令人驚艷。Caglianone大學時期就以投打「二刀流」身份活躍於佛羅里達大學，生涯共擊出75轟，同時也曾於單季登板16場、拿下5勝2敗的成績。他在2024年選秀中以第6順位被皇家隊選中，並被媒體暱稱為「Jac-tani」，拿他和大谷翔平來類比。雖然現階段他在大聯盟專職打者，但已展現出極高的長打潛力。球迷也在網路上熱烈回應：「這傢伙是怪物」、「像火箭一樣的力量」、「這支轟絕對是這球場最遠的之一」、「太誇張了」、「要是她也二刀流會變成什麼樣？」