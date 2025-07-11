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▲奇軒從小家境貧寒，為了夢想甚至不惜去打工才加入武術隊。（圖／翻攝自奇軒IG）

▲奇軒強調自己的影片，要能讓其他人感到共鳴。（圖／翻攝自奇軒IG）

▲奇軒的頻道中，擁有樹支破億觀看的影片。（圖／翻攝自奇軒IG）

▲奇軒（中）帶領學員參加WAKO青少年世界踢拳道錦標賽，在賽事獲得3金1銀4銅的驚人成績。（圖／翻攝自奇軒IG）

▲奇軒表示要經營頻道，就要懂得平台機制及演算法。（圖／翻攝自奇軒IG）

今（27）日是全台YouTube最多訂閱的奇軒（吳奇軒）的生日，他從隔代教養、生活拮据，到努力追夢倚靠熱情學會「Tricking（極限特技、武術特技）」及剪輯，一步步翻轉自己的人生，成為台灣第一位拿下千萬訂閱的YouTuber，《NOWNEWS今日新聞》也整理奇軒的生平過往，一同慶祝他的生日同時，也見證這位「全台第一YTR」的翻轉人生。出生於隔代教養家庭的奇軒童年生活拮据，經常只有50元度過一天，甚至無力參加社團活動，為了追夢他選擇洗碗打工、瞞著家人參加武術隊，靠著對武術的熱愛走進競技體育之路，他也曾接受台灣世界展望會長達11年的資助，靠著一句「擇你所愛、愛你所擇」作為信念，撐過求學與生活的苦日子。在長期努力之下，奇軒不僅成為體育班學生，更透過自學影像剪輯、設計表演內容，打造出具故事張力的Tricking影片，他將自己走過的困境化為創作素材，影片常描繪被霸凌的小孩靠努力逆轉命運，讓觀眾產生強烈共鳴。奇軒的成功來自於極具感染力的Tricking短影音，他在YouTube、TikTok、IG等平台持續產出影片，主打無台詞、全動作的形式，突破語言障礙，成功吸引來自世界各地的觀眾，他曾指出「去除對白、用音樂與肢體說故事」，是他讓頻道迅速成長的關鍵策略之一。僅花不到一年，奇軒就成為台灣第一位突破千萬訂閱的YouTuber，獲得YouTube頒發的鑽石獎牌，他的影片有9部觀看破億、年觀看次數達25.3億，他也因此被稱為「台灣第一短影音天王」，以無聲卻強大的畫面語言征服全球演算法與觀眾的心。奇軒2023年代表台灣赴參加WAKO極限武術世界錦標賽，主攻音樂拳項目，最終奪下世界第3名，2024年又帶領學員參加WAKO青少年世界踢拳道錦標賽，在賽事獲得3金1銀4銅的驚人成績。奇軒受訪時坦言備賽期間承受極大壓力，網路上充斥著質疑與謾罵，讓他一度心情低落，因此為了不影響表現，他決定不看留言，把心思專注在每個訓練細節與賽事當下。賽程中，奇軒還曾在自主訓練時不慎受傷，但靠著隊友協助緊急處理，他咬牙撐完全程，最終成功奪牌，他感性表示：「再一次讓世界看見台灣，是我這段旅程中最重要的事。」從承受批評到站上頒獎台，他用實力證明：努力與堅持足以戰勝外界的懷疑。面對質疑他「買流量」、「造假訂閱」的聲音，奇軒選擇用事實回應，他公開YouTube後台數據，並揭露頻道每月點閱高達9.8億，平均月收入10萬元以上，他更強調自己出身貧困家庭，根本沒有多餘資源去「買訂閱」，一切靠影片質量與觀眾支持累積起來。奇軒強調影片全由他一手包辦：架腳架、自導自演、剪輯上架，一路走來全靠自己一步步打拼，他指出若想從短影音獲利，就要熟悉演算法、研究平台機制，並用「打動人心的故事」當作核心。奇軒更不藏私分享創作心法，希望激勵更多人投入創作，透過作品走出屬於自己的道路。7月11日不僅是Tricking創作者奇軒的生日，同樣誕生於這天的，還有日本實力派男星坂口健太郎、華語樂壇創作才子李榮浩，以及台灣戲劇演員林思傑、新加坡女歌手潘嘉麗等人，這天出生的明星多半具備「堅持自我風格、靠實力闖出路」的特質，他們不盲從潮流、勇於跨界挑戰，無論是唱作俱佳的李榮浩，還是從模特兒轉型為影帝潛力股的坂口健太郎，皆展現出鮮明個性與藝術深度。奇軒也正是靠著不妥協的內容創作與堅持夢想的信念，站上全球舞台，成為新世代的代表人物。