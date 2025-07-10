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▲NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo在與知名網紅IShowSpeed的直播互動中，被問及是否會繼續效力公鹿時表示：「很可能吧，我們拭目以待。我愛密爾瓦基。」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo下一季會去哪？可說是NBA休賽季最受矚目的焦點。儘管尚未正式做出決定，不過近日他在直播中親口透露自己「很可能」會留隊，這可能會讓一度燃起希望的洛杉磯湖人與金州勇士球迷大失所望。這位兩屆MVP在與知名網紅IShowSpeed的直播互動中，被問及是否會繼續效力公鹿時表示：「很可能吧，我們拭目以待。我愛密爾瓦基。」隨後便轉移話題，指向當地一間教堂，雖未正面承諾續留，卻已傳遞出明確傾向。事實上，Giannis本季季後賽雖遭遇傷勢困擾，仍繳出場均33分、15.4籃板與6.6助攻的全面數據，投籃命中率高達61%。儘管公鹿最終在首輪慘遭淘汰，但他的表現依舊無可挑剔。休賽季期間，Giannis未正式對未來做出承諾，但多次在公開場合表達對公鹿的忠誠。今年稍早，他曾接受巴西媒體訪問表示：「我希望能盡快重返總冠軍賽，與公鹿一起回去。」公鹿今夏已大刀闊斧進行重組，送走因傷報銷的Damian Lillard，成功簽下防守中鋒Myles Turner，補上禁區戰力，與Giannis搭檔的新組合備受看好。雖然陣容變動劇烈，但這筆交易顯示球隊仍以Giannis為建隊核心，全力挽留其主將地位。Giannis自2013年進入NBA以來始終效力公鹿，目前已邁入第12個賽季。他是否會終老密爾瓦基仍未完全明朗，但從他近期的談話來看，續留的可能性確實越來越高。對於夢想得到Giannis的湖人與勇士而言，這番話無疑潑了一盆冷水。短期內，「字母哥轉隊」的劇情恐怕仍只存在於球迷幻想中。