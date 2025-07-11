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隨著美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）731交易大限逼近，紐約洋基隊似乎正在默默展開行動，力求逆轉奪下分區冠軍。洋基隊總管「現金人」Brian Cashman昨（10）日透露球隊在交易截止日前的補強方針。美媒也點出5位可能被洋基視為交易對象的投手，其中1位是日籍老將菅野智之。據美國媒體《Sports Illustrated》報導，Cashman在談到陣容規劃時表示，將36歲的內野手DJ LeMahieu 指定讓渡（DFA）後，球隊「有可能補強三壘手」。Cashman也指出，「去年世界大賽出場的先發投手有3位不在陣中。我們一定會評估補進先發投手的可能性。」Cashman暗示由於主力先發投手群缺陣，補強先發投手戰力將是當務之急。目前，洋基包括王牌投手Gerrit Cole、Luis Gil、Clarke Schmidt等人都處於傷兵名單，先發輪值出現缺口，令Cashman相當頭痛。Cashman進一步指出，球隊也將「牛棚、內野手」列入補強目標之一，顯示洋基隊在修補現有戰力的同時，也準備積極進行交易，可能向處於賣方角色的球隊提出大規模交易方案，填補長期傷缺帶來的戰力空缺。《Sports Illustrated》點出5位可能被洋基鎖定的先發投手，其中1人正是本季轉戰巴爾的摩金鶯隊、實現大聯盟夢想的35歲老將菅野智之。菅野本季繳出6勝5敗，防禦率4.44，WHIP為1.31，自開季以來一直穩定擔任金鶯隊先發投手，是值得信賴的右投手。除了菅野，《Sports Illustrated》也點名堪薩斯皇家隊35歲右投Seth Lugo、匹茲堡海盜隊34歲左投Andrew 、海盜隊29歲右投Mitch KellerHeaney、亞利桑那響尾蛇隊29歲右投Zac Gallen。