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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日在吉隆坡出席東協外長會議，川普的關稅措施依然是場邊的焦點，盧比歐在正式談話中並未特別著墨於關稅，但在會議間隙與記者場邊談話時，盧比歐透露說「最終，東南亞許多國家的關稅稅率實際上會比世界其他地區的國家更優惠」。根據新加坡媒體報導，盧比歐在致詞時首先強調，「美國是東協的忠實合作夥伴」，並稱美國並不會因為世界上其他地區的動態而分散了對東協的注意力，「未來50年的故事將在這個地區發生，由世界這角落的人們來書寫」。盧比歐說美國與東協的貿易關係為東南亞地區提供了110萬個就業機會，而美國打算繼續深化夥伴關係，加強與東協的合作，在此基礎上再接再厲。盧比歐也說，許多來自東協的企業替美國經濟作出重大貢獻。而在與場邊記者談話時，盧比歐提到了大家最關注的關稅議題。盧比歐透露，「最終，東南亞許多國家的關稅稅率實際上會比世界其他地區的國家更優惠」。但盧比歐也強調，談判仍在繼續，「下週會跟日本談，也會跟在場的幾乎每一個國家談」。盧比歐在出訪前便強調，美國將優先考慮對東亞和東南亞國家的承諾，重申美國絕對不會放棄與東亞和東南亞國家所建立的關係。