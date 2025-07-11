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市場正消化美國最新關稅措施的影響，投資者繼續擺脫對關稅的擔憂，美股週四反覆回升，主要指數收盤時皆漲，道瓊工業指數攀升192.34點，標普500指數、那斯達克指數都創下歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管貿易緊張局勢加劇，美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三更宣布，將從8月1日起，對進口銅徵收50%的關稅，也要對巴西徵收50%的關稅，美國股市仍能從春季的大幅下跌中恢復，甚至創下歷史新高。Horizo​​n Investment 研究和量化策略主管狄克森（Mike Dickson）認為，雖然關稅帶來種種不確定性，但一再出現所謂的「最後期限」，市場對反覆無常的波動已相當麻木。10日收盤，道瓊工業指數上漲192.34點，或0.43%，收在44650.64點；標普500指數上漲17.20點，或0.27%，收在6280.46點；那斯達克指數上漲19.33點，或0.09%，收在20630.66點；費城半導體指數上漲42.29點，或0.75%，收在5708.28點。科技股是本週華爾街股市的利好因素，主要受到人工智慧（AI）交易的樂觀情緒推動，輝達（Nvidia）一度成為首家市值突破4兆美元的上市公司。