AI晶片龍頭大廠輝達（Nvidia），本週成為首家在交易日收盤時，市值突破4兆美元的公司，達到之里程碑甚至超越蘋果、微軟，就連美國總統川普（Donald Trump），10日都在社群媒體上，對輝達股票大加讚賞。有外媒引述消息指出，川普本週於白宮接待輝達執行長黃仁勳。
根據財經外媒《CNBC》報導，川普在「真相社群」平台上發文，聲稱科技股、工業股、那斯達克指數均創歷史新高，加密貨幣更是「一飛沖天」，自加徵關稅以來，輝達股價上漲了47%，打下：「美國正收到數千億美元的關稅，這個國家現在東山再起了」。
接著，川普話鋒一轉，又喊話聯準會（Fed）應該迅速降息，以延續這種強勁勢頭，並強調現在根本沒有通貨膨脹。
報導引述消息來源稱，黃仁勳本週四會在白宮，與川普總統會面，輝達拒絕針對此事發表評論，目前尚不清楚此次會談的內容，但輝達一直在努力應對川普政府出於國家安全原因，於4月實施的、針對其AI晶片的出口管制。
此外，依照《彭博社》估計，黃仁勳目前淨資產約1420億美元，自1月1日以來，已增加了276億美元，大部分來自其持有的輝達股份，甚至預測他有可能超越股神巴菲特（Warren Buffett）；在AI的競賽中，輝達晶片已成為多家AI開發商不可或缺的寶貴組件。
《富比士》並引述Loop Capital分析師巴魯阿（Ananda Baruah）週三給客戶的報告內容，聲稱輝達市值可能達到6兆美元。不過報導也提醒，儘管輝達股價看漲，但該公司過去1年確實經歷了數次大幅波動，比如中國DeepSeek衝擊、川普關稅導致股價大跌等等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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接著，川普話鋒一轉，又喊話聯準會（Fed）應該迅速降息，以延續這種強勁勢頭，並強調現在根本沒有通貨膨脹。
報導引述消息來源稱，黃仁勳本週四會在白宮，與川普總統會面，輝達拒絕針對此事發表評論，目前尚不清楚此次會談的內容，但輝達一直在努力應對川普政府出於國家安全原因，於4月實施的、針對其AI晶片的出口管制。
此外，依照《彭博社》估計，黃仁勳目前淨資產約1420億美元，自1月1日以來，已增加了276億美元，大部分來自其持有的輝達股份，甚至預測他有可能超越股神巴菲特（Warren Buffett）；在AI的競賽中，輝達晶片已成為多家AI開發商不可或缺的寶貴組件。
《富比士》並引述Loop Capital分析師巴魯阿（Ananda Baruah）週三給客戶的報告內容，聲稱輝達市值可能達到6兆美元。不過報導也提醒，儘管輝達股價看漲，但該公司過去1年確實經歷了數次大幅波動，比如中國DeepSeek衝擊、川普關稅導致股價大跌等等。
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