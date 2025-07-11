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▲受到低壓帶影響，各地降雨機率高，今日‘整個西半部到東南部有短暫陣雨甚至雷雨出現。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲11日晨至11日上午受到低壓帶影響，降雨區域由南部地區向中部地區及澎、金、馬擴展，有局部短延時大雨或豪雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）

（16:35更新豪雨特報地區）颱風丹娜絲才剛遠離台灣，不過中央氣象署指出，今日仍受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（11）日已針對3縣市發布豪雨特報，金門縣有局部大雨或豪雨，高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。⚠️警戒區域：金門地區⚠️警戒區域：高雄市、屏東縣、恆春半島持續時間：至16時45分警戒區域：金門縣警戒區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、澎湖縣，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率中央氣象署預報指出，今（11）日上午持續受低壓帶影響，環境仍偏西南風，西半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，晨起降雨區域由南部地區向中部地區及澎、金、馬擴展，有局部短延時大雨或豪雨發生的機率，臺東地區及澎、金、馬亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後宜花地區有午後雷陣雨，太平洋高壓逐漸增強，風向漸轉偏南風，主要低層水氣也漸移往中國沿海，預計晚起水氣減少，降雨也逐漸緩和。至於氣溫方面，預測各地高溫約30至31度，低溫23至26度。離島天氣，澎湖陰短暫陣雨或雷雨25至30度，金門陰短暫陣雨或雷雨25至29度，馬祖陰短暫陣雨或雷雨25至28度。受到低壓帶影響，彰化以南、臺東(含綠島)及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，鄰近海域風浪大，浪高約2米左右，海邊活動及航行作業船隻應特別注意；又適逢大潮期間2，中南部沿海低窪地區應防範積淹水現象。