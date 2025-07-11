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美國近年仰賴進口牛肉比例偏高

咖啡、柳橙汁恐怕也漲

可能影響的咖啡相關品牌？

美國總統川普（Donald Trump）本週陸續「開獎」對等關稅最新稅率，其中巴西被課目前關最高的50％，原因疑似是川普不滿自己的盟友、巴西前總統兼右派領袖波索納洛（Jair Bolsonaro）遭遇「政治迫害」；對此，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）揚言要採取「相應措施」反制，向美國貨同樣徵收50%的進口關稅。有分析指出，與巴西的關稅戰，可能導致美國漢堡、咖啡都變貴。根據《路透社》報導，由於牛隻供應緊張，美國本地牛肉產量下降，導致食品製造商越來越依賴進口，今年美國牛肉價格創下歷史新高。在這之前，美國農民將牛群數量削減至70多年來的最低水平，因持續多年的乾旱釀牧場乾涸，許多人無法負擔飼養牛群的成本，並暫停從墨西哥進口牲畜，以應對在邊境以南蔓延的食肉害蟲-新大陸螺旋蠅（New World Screwworm），食品製造商因此增加了進口量。報導引述美國政府最新數據，今年前5個月，美國從巴西進口的牛肉，就比2024年同期增加了1倍多，占美國進口總量的21%，畜牧業分析師認為，若真的從8月1日起，對巴西徵收50%的關稅，將使巴西牛肉的關稅稅率升至約76%。原本的10%的關稅，就已經讓美國開始減緩從巴西的牛肉進口量了。為美國牛肉進口公司提供諮詢的分析師楚迪（Bob Chudy）直言，這樣下去根本沒有經濟效益可言，後果恐怕就是只能停止進口巴西牛肉。報導提到，美國食品企業會從巴西和其他國家進口瘦牛肉，混合製作成漢堡肉，而速食是許多美國人的主食。美國消費者聯合會食品政策主任格雷米利恩（ Thomas Gremillion）擔心，在國會投票通過「大而美法案」、減少對弱勢消費者的食品援助後，這項關稅可能會提高許多人的生活成本。分析師認為，巴西關稅一旦生效，牛肉進口商可能會嘗試增加從澳洲、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭增加採購量，但無論如何，關稅成本都是轉嫁到消費者身上。數據顯示，巴西是世界上最大的咖啡種植國，美國則是最大的咖啡消費國，近2億的美國人，平均每天都要喝上一杯咖啡，美國使用的咖啡，有1/3來自巴西，2024年，美國就從巴西進口了814萬袋60公斤的咖啡，佔其總消費量的33%。美國本地生產的咖啡，僅佔其需求量的一小部分，主要在夏威夷、加州的幾個農場生產。資深咖啡商顧問、加州MJ Nugent & Co.公司老闆紐金特（Michael Nugent）表示，50%的關稅，幾乎會完全切斷2國咖啡貿易的流通，因為巴西的出口商無法消化這筆成本，美國的咖啡烘焙商也消化不了，結果可能就是-巴西將把咖啡賣到其他地方，而美國則從哥倫比亞、宏都拉斯、秘魯、越南等地購買咖啡，但數量和價格都不會像巴西那樣好，畢竟與其他相較之下更昂貴的產地相比，巴西產品的CP質似乎更高。巴西大型咖啡生產商阿美林（Paulo Armelin）直言，如果50%的關稅徵收下去，他的美國客戶將無力支付，他也將不得不尋找其他市場，也許是德國，並補充說近期的咖啡價格上漲之後，已經明確影響交易量，難以想像再加上50%的關稅。除了咖啡之外，美國販售的柳橙汁，也有一半以上來自巴西，近年美國本土因為「柑橘黃龍病」（經蟲媒方式傳播的一種柑橘作物病害）、颶風和天候因素，導致國內柳橙汁產量急劇下降，對柳橙汁進口的依賴程度也不斷加深。《CNBC》指出，如果達成關稅協議的情況沒有發生，像美國知名食品和飲料製造商「JM斯馬克公司」（JM Smucker）、主營飲料和咖啡機販售的「克里格胡椒博士」（Keurig Dr Pepper）、星巴克、連鎖咖啡店「荷蘭兄弟」（Dutch Bros）等，都在影響範圍，只是程度不一。美國貿易組織消費者品牌協會 (Consumer Brands Association) 的供應鏈暨物流副總裁馬德雷基（Tom Madrecki）說，所有企業都在努力提高效率、完善運營，或者尋找將通膨壓力降至最低的方法，但對美國很難買到的商品徵收50%的關稅，真的會讓人無能為力。即使改從巴西以外的國家進口更多咖啡豆，企業仍可能要支付更高的價格：「關稅的特點之一，尤其是同時對多個國家都徵收關稅的情況下，不僅進口成本會上升，價格下限也會隨之上升....即便你在巴西以外的其他國家買到更便宜的咖啡豆，你還是會試圖把價格再提高一點。」