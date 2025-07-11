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民進黨立院黨團總召柯建銘上月23日接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到726日投票後，會追究那些被罷免掉的國民黨立委的刑責，包含《刑法》第100條的內亂罪、叛國罪。對此，民進黨前立委林濁水直言，黨團最好努力再讓柯建銘大休息一次，直到8月24日，否則大罷免結果不堪設想。柯建銘日前接受資深媒體人周玉蔻節目專訪，他問周玉寇「我問你《刑法100條》是什麼？以前是意圖，你不是只有意圖而已，是在立法院裡面打人、共產殺人、變更國體國號，這個《刑法100條》會伺候你啊」，柯建銘還說，他們不但有刑責，還有反滲透法，拿中共的錢來選舉就是涉及反滲透法。由於《刑法100條》是戒嚴時期國民黨政府侵害人權，間接造成白色恐怖的法律依據，因此柯建銘此番發言引發藍營痛批，連綠營也不支持。民進黨發言人吳崢於會後接受媒體訪問時表示，民主不可能走回頭，廢除《刑法100條》是過去民主轉型重要一頁。從黨外時期到民進黨成立後，諸多民主前輩都在大力反對《刑法100條》，當時1991年台灣社會成立「100行動聯盟」全力推動廢除《刑法100條》，民進黨非常多前輩也投入參與其中，因此廢除惡法。吳崢強調，民進黨是人權立國，因此絕對不可能走回頭路、開倒車、恢復惡法，「民進黨所有黨公職都會反對」。而林濁水也在臉書發文直言，民進黨立院黨團最好努力，讓柯建銘「大休息」一次，一直到第二波國民黨立委罷免投票結束的8月24日，否則大罷免結果將不堪設想。