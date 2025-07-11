7/11停班停課最新通知！受到低壓帶加上西南風夾擊，中南部近日依舊不斷下暴雨，不少受到丹娜絲颱風影響的災區都還無法恢復，就接連被雨神襲擊，中南部縣市政府也再宣布今（11）日部分地區繼續停班停課或上班停課，《NOWNEWS》特別整理目前豪大雨特報最新情況以及7/11停班停課最新資訊，提供民眾一文掌握資訊。
雨神終於要走了！白天上午最後影響、下午開始雨勢趨緩
氣象署今天凌晨4點針對8縣市發布豪大雨特報，其中豪雨特報區「屏東縣」、「高雄市」以及「金門縣」；大雨地區則包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市以及台南市，警報影響時間至今天上午解除，下午開始雨勢就要趨緩。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」貼文指出，今日午後至晚間，大多數地方雨勢都會逐漸喊停或強度減弱，到了今日晚上，降雨偏向南部地區，降雨區域會以南部沿岸平地為主。明日起，各地為多雲到晴天氣；明日午後，中部以北、東北部地區及其它山區也均有局部短暫雷陣雨的機會，降雨強度最多在大雨等級。
7/11停班停課最新通知！5縣市放假地區一覽
📍南投縣：
竹山鎮鯉魚國民小學7月11日停班停課
南投縣立明潭國民中學7月11日上班停課
📍嘉義縣：
布袋鎮布新國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣布袋鎮貴林國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣布袋鎮新塭國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立六嘉國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立水上國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立民和國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立竹崎高級中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立忠和國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立東榮國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立鹿草國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立過溝國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣朴子市松梅國民小學:今天停止上班、停止上課。
嘉義縣東石鄉三江國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣東石鄉塭港國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣梅山鄉仁和國民小學(含太和分校):今天停止上班、停止上課。
嘉義縣梅山鄉太平國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣梅山鄉太興國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣義竹鄉義竹國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣義竹鄉過路國民小學:今天照常上班、停止上課。
📍台南市
新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區7月11日停止上班、停止上課。
📍高雄市
桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區、杉林區7月11日停止上班、停止上課。
📍屏東縣
霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉7月11日停止上班、停止上課
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署今天凌晨4點針對8縣市發布豪大雨特報，其中豪雨特報區「屏東縣」、「高雄市」以及「金門縣」；大雨地區則包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市以及台南市，警報影響時間至今天上午解除，下午開始雨勢就要趨緩。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」貼文指出，今日午後至晚間，大多數地方雨勢都會逐漸喊停或強度減弱，到了今日晚上，降雨偏向南部地區，降雨區域會以南部沿岸平地為主。明日起，各地為多雲到晴天氣；明日午後，中部以北、東北部地區及其它山區也均有局部短暫雷陣雨的機會，降雨強度最多在大雨等級。
7/11停班停課最新通知！5縣市放假地區一覽
📍南投縣：
竹山鎮鯉魚國民小學7月11日停班停課
南投縣立明潭國民中學7月11日上班停課
📍嘉義縣：
布袋鎮布新國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣布袋鎮貴林國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣布袋鎮新塭國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立六嘉國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立水上國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立民和國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立竹崎高級中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立忠和國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立東榮國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立鹿草國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣立過溝國民中學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣朴子市松梅國民小學:今天停止上班、停止上課。
嘉義縣東石鄉三江國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣東石鄉塭港國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣梅山鄉仁和國民小學(含太和分校):今天停止上班、停止上課。
嘉義縣梅山鄉太平國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣梅山鄉太興國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣義竹鄉義竹國民小學:今天照常上班、停止上課。
嘉義縣義竹鄉過路國民小學:今天照常上班、停止上課。
📍台南市
新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區7月11日停止上班、停止上課。
📍高雄市
桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區、杉林區7月11日停止上班、停止上課。
📍屏東縣
霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉7月11日停止上班、停止上課
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
更多「丹娜絲颱風」相關新聞。