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雨勢終於要趨緩了！今整體降雨規模減弱

今天整體降雨規模開始減弱，迎風面西半部及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其中仍有局部「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」，還是要注意氣象署的即時訊息。

其中豪雨特報區「屏東縣」、「高雄市」以及「金門縣」；大雨地區則包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市以及台南市

▲氣象署一早針對8縣市發布豪大雨特報，估計午後影響就結束，中南部大雨終於要趨緩。（圖/中央氣象署）

週末天氣變好「注意防曬中暑」！颱風最新動向曝光

但第7至10天的模擬顯示，台灣附近又有熱帶系統存在，是否帶來威脅，模式會再調整，需持續觀察。

▲最新模擬第7天（17日20時）顯示，台灣東方海面有熱帶系統存在，7天後是否帶來威脅？需再觀察。（圖/洩天機教室）

雨勢終於要停了！丹娜絲颱風走後，中南部地區持續受到低壓帶+西南風襲擊，連日豪大雨不斷，許多地區更是幾乎停班停課一整週，到底雨要下到何時？氣象專家吳德榮表示，今（11）日整天降雨規模減弱，尤其午後更為明顯，僅剩下迎風面西半部及金門有局部短暫陣雨或雷雨，週末天氣即將好轉。吳德榮表示，溫度部分，今天北部21至31度、中部22至30度、南部23至31度、東部22至30度。氣象署今天凌晨4點針對8縣市發布豪大雨特報，，警報影響時間至今天上午解除，下午開始雨勢就要趨緩。吳德榮提到，明（12）日開始各地多雲時晴，天氣變熱，水氣略減但大氣仍不穩定，清晨西南部有局部短暫降雨機率，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢；週日（13日）晴朗炎熱，外出記得要防曬防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。吳德榮說，下週一至下週四多雲時晴仍偏熱，水氣再增；清晨、上午中南部有局部短暫降雨，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。至於近期有無颱風生成機率？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，未來6天內，日本南方海面雖有兩個熱帶擾動先後發展，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有北轉的分量，故對台灣無威脅；