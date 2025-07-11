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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本球星大谷翔平預計將在台灣凌晨後天（13日）進行最後一次先發投球的任務，根據道奇隨隊記者Sonja Chen透露，這次的先發大谷有望將投球局數拉至3局，預計接替他的投手是25歲的少年強投Emmet Sheehan。大谷翔平本季前4次登板，一共投6局被打4支安打，失掉1分，防禦率1.50，送出6次三振與1次保送，最近1次先發發投2局31球已經是本季最多，道奇隨隊記者Sonja Chen透露，隨著調整的量逐漸增加，大谷後天的先發有機會投到第3局。大谷目前仍是以多局數的「布局投手」方式進行以賽代訓的調整，對於大谷經歷第2次韌帶置換手術，道奇是相當謹慎的面對大谷在投手丘復出的進程，有刻意放緩整個復健的過程。在後天大谷翔平完成投球任務後，預計25歲的Emmet Sheehan將接替後續投球工作，這位剛從TJ手術復健復出的好手已經為道奇先發2場，主投9局只失2分，防禦率2.00，該場比賽將會是他自2023年的菜鳥球季後首度以中繼投手的身分登板。