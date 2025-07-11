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罷免第一波藍委與新竹市長高虹安投票將於7月26日舉行，近日有臉書粉專PO出前總統蔡英文喊話726投票的影片，不過作家顏擇雅示警，該影片是經過變造，該粉專內容看來很台，但過去發過不少AI影片，內容卻都是無理取鬧，且有一大堆有問題的用語，他認為應該是中共認知戰部門製作的。臉書粉專「台灣大聲公：有話大家說」9日下午發布一段影片，內容是蔡英文喊話7月26日返鄉投票，該影片吸引超過萬人按讚、上千人轉發，不過該影片的真偽也被質疑。顏擇雅在臉書發文表示，「網友說，上傳造假小英挺大罷免影片那個粉專很怪，我就過去看一看，內容看來很台，很反共，但看一下我就確定它很假，應該是中共認知戰部門製作的。」顏擇雅指出，這粉專的AI影片不少，內容卻都是無理取鬧，而且背後沒有一貫的個性。粉專通常都是有個性的。孟買春秋有孟買春秋的個性。財經網美有財經網美的個性。這才是真的粉專，個性如果是大拼湊，就是假的。而上去留言互動的，也好多假帳號，她也看到一大堆有問題的用語，假裝是台派留言，卻不是台灣人的語言，但她不想給中共上課，就不一一指出了。「重點是中共認知戰，現已經會冒充台派粉專了。我不知這是不是第一個，但絕對不會是最後一個。請大家留意。」「台灣大聲公：有話大家說」事後也發文指出，「不好意思那個影片是河道上撿到的，並不是我們製作。我們本意也只是希望大家關注大罷免，從來沒有發過幫中共洗風向的發文，以後也不可能！大罷免，大成功！」並將爭議影片刪除。