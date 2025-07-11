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在NBA美國職籃（National Basketball Association）其他球隊為了躲避新勞資協議下的第一與第二層豪華稅限制而大砍薪資時，奧克拉荷馬雷霆卻逆勢操作，在今年休賽期大手筆續約自家年輕球星。最新一筆合約開給了主力前鋒Jalen Williams領銜，後者於今（11）日與雷霆達成5年最高可達2.87億美元（約合新台幣83.9億元）的頂薪延長合約，雷霆「新三少」合約達到驚人的8.22億美元（約合新台幣240億元）。Williams上季場均繳出21.6分5.3籃板5.1助攻與1.6抄截的全面數據，並成功入選NBA年度第三隊與年度防守第二隊，是雷霆在奪下68勝並最終高舉總冠軍獎盃的關鍵人物之一。這份頂薪續約，使雷霆的「三巨頭」Shai Gilgeous-Alexander、Chet Holmgren與Jalen Williams三人合約總值逼近8.22億美元，再加上其他續約與補強，整體支出更高達8.77億美元（約合新台幣256億），堪稱新CBA時代的「逆天操作」。不過，根據美媒分析，雷霆巧妙地避開了財務地雷。他們即便在2025-26賽季擁有滿編15人陣容，仍比第一層豪華稅門檻低約800萬美元；到了三巨頭合約正式生效的2026-27賽季，預計仍有約1700萬美元的空間未觸及第二層豪華稅。這得益於雷霆仍擁有多位新秀約球員與高彈性合約的角色球員。舉例來說，中鋒Isaiah Hartenstein在2026-27賽季擁有球隊選項，若選擇放棄，將立即省下2850萬美元的薪資空間，讓雷霆財務操作更為靈活。更重要的是，雷霆仍握有大量未來選秀權，並持續以年輕化、高效率的陣容運作。這支剛拿下總冠軍的球隊不僅未被新勞資協議限制住手腳，反而可能成為NBA下一支長期統治聯盟的王朝隊伍。在NBA希望藉由新CBA限制「王朝」再現之際，雷霆似乎正在用行動打破這項預言。隨著Jalen Williams的正式續約，雷霆向外界傳達出明確訊號：我們的時代，才正要開始。