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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）人正在亞洲訪問，會見東南亞多國的外交部長，也是他上任以來，首次出訪亞洲。有分析認為，在川普總統朝全球揮舞關稅大棒之際，盧比歐則試圖安撫東南亞盟友，它們仍然是美國的優先事項，是在區域對抗中國不可或缺的部分。根據《路透社》報導，盧比歐這次訪問，象徵著美國重新將目光關注轉向印太地區，而非僅僅集中在中東和歐洲衝突。盧比歐聲稱，未來50年，太平洋地區會是美國外交政策的焦點，50年的故事主要會在這個地區書寫，不會因為其他區域發生大事而分心。然而，川普本週開始陸續宣布新的對等關稅稅率名單，包含馬來西亞在內的東協成員國都有「中獎」，連美國在東北亞的親密盟友-日本、韓國都沒放過，將被徵收25%的高額關稅，讓盧比歐此行蒙上陰影。華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）的東南亞專家波林（Gregory Poling）認為，盧比歐試圖證明，美國仍是比中國更好的合作夥伴，後者是華府眼中的主要競爭對手。不過，盧比歐的安撫能力畢竟有限，越來越多國家都收到了白宮關於其新關稅稅率的通知函。眼下，東協國家當中，只有越南已經跟川普達成協議，對等關稅從最初的46%降至20%。馬來西亞外交部長哈桑（Mohamad Hasan）還在與東協、中國、日本和韓國的會議上直言，亞洲正在經受風暴考驗，警告單邊主義和民族主義正在抬頭，多邊主義正在被邊緣化，而後者對穩定世界秩序來說至關重要。《CNN》分析則指出，除了東南亞，川普還威脅要對北京支持的「金磚」（BRICS）集團國家徵收關稅，主要是擔心金磚集團會試圖讓美元貶值，並質疑金磚集團是為了對抗美國而設立的，尤其過去10年，中國在全球舞台上日益壯大，中俄與西方的摩擦日益加劇，還爆發俄烏戰爭，不少觀察家都擔心，中俄正努力將該組織塑造成一個更具針對性的工具，以對抗美國的強勢。