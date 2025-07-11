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世界排名第3的「柚香林萌組合」林昀儒/高承睿，今（11）日在WTT美國大滿貫賽男雙8強激戰5局後，以總局數以2：3不敵世界排名12的香港組合黃鎮廷/陳顥樺，無緣晉級4強，這也是2人成軍以來首度未能前進決賽。面對香港組合，林高配首局開局就陷入3：6落後，最終8：11輸掉首局。次局，林高配重新調整節奏，5：1開局後，很快的以11：4扳回一城。第3局，林高配突然遭遇亂流，開局連丟10分，對手香港黃鎮廷也依照桌球「潛規則」，發球自殺送了1分，但林昀儒也馬上接發球掛網「回禮」。背水一戰的林高配，第4局重整旗鼓，5：1強勢開局後，11：6再度扳平戰況挺進決勝局。決勝局，高承睿在2：2時再度被抓發球回拋違例，台灣組合心情也受到影響，以3：7遭拉開比分，兩人苦苦追趕，在8：10逆境下先化解1個賽末點，但隨後小林接發球掛網，最終9：11代下陣來，以總局數2：3輸給香港組合黃鎮廷/陳顥樺無緣晉級4強。今年才開始搭檔的林昀儒與高承睿，在新加坡大滿貫賽、杜哈世錦賽都獲得亞軍。8強對手33歲黃鎮廷和20歲陳顥樺的「跨世代組合」則在今年打出不錯的化學效應，他們先在太原挑戰賽擊退南韓組合安宰賢/林鐘勳獲得亞軍，上個月札格瑞布挑戰賽更連續扳倒世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登、中國組合薛飛/黃友政，一舉奪冠，近況可說是相當不錯。