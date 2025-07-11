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根據《ESPN》記者Shams Charania報導，紐奧良鵜鶘與防守悍將Herb Jones達成一紙為期3年總價6800萬美元（約合新台幣19.8億元）的延長合約，合約中包含2029-30賽季的球員選項。加上原本剩餘的兩年合約，總合約價值來到9700萬美元（約合新台幣28.3億元）。現年25歲的Jones，是2021年SEC年度最佳球員，同年在選秀中以第35順位被鵜鶘挑中。他在大學時期為阿拉巴馬大學籃球隊的復興立下汗馬功勞，帶領球隊於2020-21賽季闖進NCAA甜蜜16強，並在當年助隊橫掃SEC例行賽與錦標賽冠軍。進入NBA後，Jones在2022年入選年度新秀第二隊，並於2024年獲得年度防守第一隊殊榮，成為聯盟最出色的側翼防守者之一。他四季下來共出賽240場，場均貢獻10.1分與3.8籃板。儘管2024-25賽季因肩膀唇傷接受手術，僅出賽20場就提前報銷，Jones過去仍展現出穩定的先發價值，2023-24賽季更是全勤出賽76場、場均上場30.5分鐘，為鵜鶘在防守端建立基礎。Jones的續約，象徵鵜鶘對其防守價值與團隊角色的高度肯定。未來幾季，他將持續與Zion Williamson、Brandon Ingram等主力搭檔，力拚西區競爭力。