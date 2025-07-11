美國總統川普正在「擠牙膏」似的公布最新對等關稅稅率，最新一個被關稅大棒打到的國家是加拿大，將從8月1日起，被徵收35%的對等關稅。截至目前為止，川普新關稅名單已公布23國，但還沒有台灣，有美媒引述川普最新受訪內容稱，大多數國家都會被課15%或20%的關稅，若屬實，10%的門檻幻想恐破滅。
根據美媒《NBC》報導，川普當地時間週四表示，他計劃對「大多數貿易夥伴」，徵收15%或20%的全面關稅，無視關稅可能給股市產生的負面影響，以及外界對關稅將推高通膨的擔憂。
川普在電話中，告訴《NBC》節目主持人韋爾克（Kristen Welker）：「我們只想說，所有剩下的國家都要付錢，無論是20%還是15%。我們現在就來算算看」，自稱關稅受到「熱烈歡迎」，讓美股得以創下新高。
報導提到，標普500指數週四確實收在歷史新高沒錯，但在這之前，美國股市可是經歷了幾個月的動盪，尤其是川普4月初宣布「解放日」關稅後，全球股市崩跌，標普500指數在幾天內經歷了有史以來最慘烈的跌幅。
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川普在電話中，告訴《NBC》節目主持人韋爾克（Kristen Welker）：「我們只想說，所有剩下的國家都要付錢，無論是20%還是15%。我們現在就來算算看」，自稱關稅受到「熱烈歡迎」，讓美股得以創下新高。
報導提到，標普500指數週四確實收在歷史新高沒錯，但在這之前，美國股市可是經歷了幾個月的動盪，尤其是川普4月初宣布「解放日」關稅後，全球股市崩跌，標普500指數在幾天內經歷了有史以來最慘烈的跌幅。
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