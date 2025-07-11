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在上季躍升NBA美國職籃（National Basketball Association）西區第二種子後，休士頓火箭休賽期積極補強，成功完成震撼七隊交易，從鳳凰城太陽迎來兩屆總冠軍MVP Kevin Durant，成為今夏最勁爆的交易。前密爾瓦基公鹿球員、「字母哥」Giannis Antetokounmpo的哥哥Thanasis Antetokounmpo日前在個人播客中，對Durant此次加盟火箭發表看法，他認為火箭可能是KD生涯透過交易加入過最強的一支球隊。儘管火箭在季後賽首輪遭金州勇士淘汰，但這筆補強使球隊實力再上一層樓。Durant擁有豐富的大賽經驗，無疑將為年輕的火箭注入即戰力。Thanasis Antetokounmpo日前在個人播客中，對Durant此次加盟火箭發表驚人言論：「我認為這可能是他生涯中被交易至最強的一支球隊。因為他當年加入勇士，是以自由球員身份簽約，並不是交易來的，對吧？」他接著補充道：「我要更正一下，我不是說這是他效力過最強的球隊，畢竟他待過勇士和籃網。籃網那時的陣容也很猛。但就從陣容深度與整體完整性來看，這支火箭真的很強。」Durant過去曾於2016年以自由球員身份加盟勇士，與Stephen Curry、Klay Thompson與Draymond Green組成超級戰隊，並奪得兩座總冠軍。之後他轉戰布魯克林籃網，與Kyrie Irving與James Harden組隊，但因傷病與場外問題，三巨頭合作並未開花結果。之後轉戰鳳凰城太陽，與Devin Booker合作也未能開花結果。如今來到火箭，Durant將與年輕核心Alperen Sengun、Amen Thompson、Jabari Smith及老將控衛Fred VanVleet聯手，在總教練Ime Udoka的帶領下，目標直指總冠軍。根據相關報導，Durant也坦言Udoka對球隊要求嚴格，能夠「推動球星更進一步」，將是火箭挑戰更高成就的關鍵推手。隨著Durant加盟，火箭成為新賽季最值得關注的勁旅之一。