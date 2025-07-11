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新北市新店區廣興橋下8日發生溺水意外，搜救人員不幸翻船落水，導致2名消防員殉職、1名義消昏迷中。消防署長蕭煥章10日在內政部記者會表示，針對這次事件，新北市政府和內政部會審慎盤點哪個環節出狀況，他也沉痛表示，消防安全是消防署一直在跟各縣市共同努力的，「我想在座各位沒有人比我還痛，我一路關心消防人員的訓練救災安全等」。內政部長劉世芳說，在預算被統刪的狀況下，加上南投竹山較遠，要調訓外縣市消防人員時需要旅費，旅費不能流用的狀況下會有一點經費不足。劉世芳表示，每個消防弟兄都是兄弟姐妹，在此次案件發生後，會從法規面、行政派遣流程還有裝備設施、專業訓練面向精進，也會再繼續盤點是法規面不足還是行政流程有不夠，或是裝備設施、專業訓練不足，才能跟社會大眾有交代。劉世芳提到，立法院刪減預算，消防署回應有特別提到，消防署訓練中心要教育訓練包括水上水下激流救生訓練，這些都因旅費被刪有不足，水電費也是，仿激流訓練場、燃燒櫃訓練場需要大量使用水電，且南投竹山較遠，調訓外縣市消防人員時需要旅費，在旅費不能流用的狀況下，「事實上有一點點經費不足」。劉世芳最後也說，還是很感謝立法院去年底通過消防法的職安專章，可以有法律依據協助消防員做專業訓練與救災。