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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）交易大限逐漸逼近，近期美東龍頭遭多倫多藍鳥超車的紐約洋基有望尋求投手補強，大聯盟資深記者Jon Paul Morosi點出一位人選，就是亞利桑那響尾蛇的明星投手Zac Gallen，渴望補足投手群傷兵滿營的洋基。近期洋基投手傷兵滿營，包括Clarke Schmidt與Fernando Cruz在內，目前洋基在投手的傷兵已經多達8人，大聯盟資深記者Jon Paul Morosi近日指出，洋基有望尋求投手補強，並將目光鎖定在響尾蛇明星投手Zac Gallen。Morosi表示，起初洋基傳出考慮網羅的人選有前塞揚王牌Sandy Alcantara、Edward Cabrera與Mitch Keller，但他認為Zac Gallen是更適合洋基的人選。洋基總管Brian Cashman日前在受訪時，談到球隊當然會想引進一名先發，或者一些牛棚，因為球隊牛棚飽受傷病困擾，而且如果可能的話，球隊還會想要引進一名內野手。下個月滿30歲的Gallen本季110.1局防禦率5.15，三振率22.7%創生涯新低，狀況並不是太好，不過在過去3個賽季他有2季都拿下塞揚獎選票，且在7月的13局投球他送出了19次三振，或許換了球隊能改變一下Gallen的狀態。還不確定響尾蛇是否會願意在季中交易前當賣家，但目前戰績46勝47敗勝率不足5成的響尾蛇，排名國聯西區第4，距離外卡落後4.5場，即使總管Mike Hazen近期多次強調不想在交易截止日前當賣家，但若戰績未能回升，他恐怕別無選擇。