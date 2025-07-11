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▲「虹夕諾雅・富士」讓人看到美景。（圖／FineDayClub）

▲以千年灌溉文化「Subak」為靈感設計的「虹夕諾雅・峇里島」。（圖／FineDayClub）

沒有百米高海嘯，台灣也沒隆起成新大陸，更沒有地殼翻轉或宇宙對調——雖然在看完帳單那一刻，也許會希望這些災難真的發生。不如轉個念，《今日新聞》團隊提醒你：光是平安醒來、薪水順利入帳，就值得好好款待自己一場，來一趟比夢還舒服的療癒假期。想徹底「離線」？富士山與河口湖交會的森林裡，藏著一處能讓人靜靜喘息的綠洲。空氣中混著松木的清香，營火不是用來烤肉，而是燒掉壓力的象徵。在這裡，不需要追行程、打卡點，什麼都不做也沒關係，只要深呼吸，就已經足夠。走進輕井澤的山林小徑，每棟獨立木屋都藏著與四季共舞的空間。溫泉池倚著溪流，泡湯時能聽見風聲與流水。餐桌上的花草來自庭園現採，從視覺到味覺都貼近自然。當生活慢到只剩風聲水影，才真正看見內心的節奏。沒空出國，也能在台灣找回平靜。谷關山中天然湧泉流入房內，每間客房擁有專屬的溫泉池與遼闊山景。夜晚靜謐、餐點驚喜，更能品嚐細緻如藝術品般的會席料理。在熱湯中釋放壓力，讓日常重新歸零。當生活節奏太快，就該躲進被時間遺忘的地方。峇里島的梯田與灌溉系統「Subak」交織出慢活空間，度假屋就建在水道之上。你只需要一杯冰飲、一場午睡、一段溫柔的 Spa，就能把煩惱留在原地，讓綠意與水聲替你安撫疲憊。不必等壓力爆表，也不必等假期才願意對自己好一點。假期不只是逃離，更是修復，是為了讓我們有力氣好好過每個平凡的日子。現在，就是出發的時候。