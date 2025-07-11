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大車隊6月份合併營收為2.55 億元，較去年同期增10.31 %；累計1月至6月合併營收為15.4億元，累月超越去年同期4.83%。55688集團說明，6月的主要業務成長動能來自於計程車媒合服務，較去年同期成長了21.73%，得利於台灣大車隊全新升級的媒合派遣服務，透過AI技術與大數據運算，即時洞察乘客需求與車輛狀態，根據乘客需求偏好與實時路況，智慧媒合最匹配的車輛，有效縮短乘客等待時間；駕駛接單意願及乘客滿意度同步提升，助力整體出行體驗。55688集團指出，生活媒合服務相較於去年同期亦成長了10.39%，顯示平台提供的生活服務滿足消費者需求，成功實現「讓消費者生活更便利」的品牌願景。除了「居家清潔」及「洗衣服務」因換季需求業務穩定成長，「即時快遞」服務亦穩健擴張，目前服務區域除了基隆、雙北、桃園、新竹與台中，7月正式拓展到台南及高雄，逐步完善在地即時配送網路佈局。響應各縣市政府交通安全宣導，55688集團表示，守護乘客出行平安，並積極保障不同族群的出行需求。其中為了保障銀髮族的出行品質，55688除了與各縣市政府合作敬老愛心車隊，也針對有車的銀髮族推出「銀髮代駕」服務，讓他們能以多元方式享受樂齡出行生活。從2016年推行到目前為止，55688敬老愛心車隊每年平均服務人次已超過700萬，為銀髮族群提供貼心、安心、與專業的服務，共創優質的樂齡出行環境。