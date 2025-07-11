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1. 民眾黨立院黨團總召黃國昌

2. 民進黨立委郭昱晴

3. 台北市長蔣萬安

4. 國民黨立委徐巧芯

5. 國民黨立委林德福

6. 前總統蔡英文

三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓近日質疑民眾黨立委麥玉珍的論文爭議與語文能力，酸麥玉珍連照「顧」的顧都不會寫，程度很差，民眾黨找麥玉珍來代表新住民又擔任立委，是台灣之恥。不過即使是立委寫錯字、或唸錯字，都是常見的是，藍綠白立委都被抓包，場面尷尬，如果中文不好就不能當立委，可能很多人都會中槍。《NOWNEWS今日新聞》整理過去案例。黃國昌1月在白紙運動中寫下「推倒藍綠高牆」，其中「牆」字錯很大，後來3月到台北看守所靜坐，聲援前主席柯文哲，不過他在抗議布條上寫「自費延醫」，「醫」卻錯很大，將「医」寫成「臣」，下方的「酉」寫成「西」。不久後他受訪，又把造詣的「詣」的讀音念成「旨」，他自嘲，自己中文真的不太好。郭昱晴去年10月質詢時，將「歲計賸餘」中的第3字唸成「ㄊㄥˊ」，遭財政部官員「禮貌地糾正」。事後國民黨立委王鴻薇酸郭昱晴，郭昱晴坦言自己不是聖人，不過不久後，他也曬出照片，國民黨占主席台，卻把抗議標語「濫竽充數」寫成了「濫芋充數」。2022年11月，蔣萬安致詞、受訪時頻念錯，包括「自詡」說成「恣意」，「瞠目結舌」唸成「躺」目結舌，蔣萬安說，叫他要罰唸30遍、罰寫30遍。徐巧芯去年5月提案修《外役監條例》，卻說要「提升」毒品犯、酒駕致死犯再犯的可能性，他坦言錯誤，並感謝綠委蘇巧慧的提醒。立法院初審《促進轉型正義條例》，林德福拿手版上台質詢，「綠色警總復辟」的「辟」，多了個人字旁，變成冷僻的「僻」，他事後解釋，是黨團美工打錯了字，但錯就是錯，自己還罰寫10次。2016年10月，泰王蒲美蓬辭世，蔡英文到泰國經貿辦事處的追思會場致哀，最後還署名「Ing-wen Tsai, President, Republic of China（TAIWAN） , Oct.17.2016」，不過Thailand（泰國）時，寫成「Tailand」，少了一個「h」，拼錯泰國的英文國名。總統府說，已透過外交部向泰方說明並表達歉意，泰方也表示理解。