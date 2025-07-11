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亞洲盃女籃二級賽事將於周日在中國深圳登場，由於在上屆2023年亞洲盃中華女籃僅獲第8名，所以從一級降至二級，必須從東亞資格賽打起，前台啤雲豹教練歐森帶領下於資格賽先後擊敗香港與蒙古，獲得這次會內賽的門票，但根據自由時報報導，近日原先的總教練歐森無預警遭撤換，臨時換上台元女籃總教練邱啟益，讓球迷猜測與瓊斯盃女籃的狀況有關。詢問中華籃協，尚未有回應。中華女籃將於本週日前往中國深圳參與亞洲盃女籃二級賽事，本屆賽事中華女籃先從資格賽打起，因為2023年亞洲盃中華女籃僅獲第8名遭到降級，今年在前台啤雲豹教練歐森帶領下，先於資格賽擊敗香港與蒙古，獲得這次會內賽的門票。不過在出發中國深圳前，卻傳出總教練歐森將被更換且不會隨女籃前往中國，臨時將主帥交給台元女籃總教練邱啟益，讓球迷感到錯愕。中華女籃先前藉由瓊斯盃備戰此次亞洲盃賽事，不過整體下來成績起伏相當大，先是在台灣內戰中，輸給年輕球員為主體組成的世大運培訓隊，接著又在對戰南韓的比賽中，以多達30分的差距落敗，面對如此戰績，自然也讓主帥歐森功力遭到質疑。這次亞洲盃賽事如要重返1級就需要獲得冠軍，且女籃在瓊斯盃的狀況令人擔憂，可能是導致歐森遭撤換的主因，因此就在中華女籃即將動身出發之際，決定由原本的教練團成員邱啟益等人負責訓練工作。