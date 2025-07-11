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▲張國榮逝世多年，影迷們時刻緬懷這位傳奇巨星。（圖／資料照、達志）

香港資深導演王晶開設個人YouTube頻道，在節目中暢談天王天后不為人知的一面，近來他罕見提到已故天王張國榮，揭露對方走上絕路的原因，星途不順，在同一部劇中被周潤發比下去、憂鬱症纏身以及想當導演卻不順遂，讓他對人生沒了希望。王晶說張國榮剛出道時並不紅，參加亞洲歌唱比賽也只拿到第二名，後來進入TVB，推出經典名曲〈Monica〉爆紅，但在戲劇的發展卻不如預期，《英雄本色》中，張國榮演得很好，但被拿來和周潤發比較就相差很多了，他一出場甚至還被觀眾噓。後來，張國榮短暫休息後，憑藉《金枝玉葉》獲得認可，也就在此時他罹患上憂鬱症，王晶感嘆，「醫生可能沒有用對方法。」所以張國榮的病情不見好轉。除此之外，張國榮還有導演夢，當時有富商力挺他拍電影，但快開拍時，金主卻出事被抓去關，計畫全部泡湯，「他都跟他心目中所有演員講了，大哥卻突然進去了，就很失落」。張國榮大受打擊，諸多因素，讓他選擇了讓眾人都遺憾的結局。