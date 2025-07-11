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▲S媽過往在社群網站上發布的照片都是笑口常開，可是在面臨喪女之痛後，發文內容都是哀傷、難過，令網友都不禁心情沉重。（圖／摘自黃春梅FB）

大S徐熙媛今年2月初在日本病逝，家人們到現在還在療傷，S媽黃春梅依舊常在社群網站上發表自己難過的心情，讓網友看了都感到不捨。而她在最新發文中哀求「有人可以救我嗎？」，原來她希望能夠有朋友可以陪伴他、拉她出門散步，還開出了「會開車」、「正能量」、「配合她生活作息」的3個條件，她甚至表示願意花錢聘請，網友們都在留言區為她加油、打氣。過往大S與家人間的感情親密，她離世後其他親友彷如失去支柱，要走出傷痛格外困難。妹妹小S徐熙娣為此特別向自己的節目《小姐不熙娣》請假，製作單位宣布過今年下半年回歸，又稱請半年假，眼看再過一個月就要滿半年，她的經紀人面對各方好奇，只有回應「謝謝關心」，尚未透露何時正式回歸。除她之外，S媽的狀況也受到各方關注，她自己都會發布訊息，流露的哀傷讓人擔憂。在S媽最新發文中，看得出她有努力想要走出悲哀的情緒，再次振作起來的念頭。她寫道：「我覺得需要一位可以陪我、垃（拉）我出門散步的朋友。」表示這個人一定要會開車，且需要熱情、陽光、正能量，還要可以配合她的生活作息。有網友認為她願意主動求救，而沒有麻痹，或是不痛不癢，就意味著對生命還在乎。其他網友也為她加油，鼓勵她一定可以走出來，慢慢來也沒關係，大家都會陪伴。之前S媽曾發文表示看了身心科卻沒改善失眠的狀況，而她近日曾與小S一起出現在小S的女兒Lily許韶恩的藝術作品展會場，幫忙招呼賓客，顯然兩人願意再走出來面對大家，已經一步一步在改善，陶晶瑩、阿Ken都曾表示看到小S覺得她狀況很好，網友都期盼她與S媽能重拾生活的樂趣與熱情，克服失去家人的失落。