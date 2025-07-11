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立法院今（11）日擬審議4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白也將拚三讀通過。對此，民進黨表示，對國軍和台電同仁抱持最大的敬意，更希望能透過制度，提供國軍與台電最大的支持；民進黨強調，國土安全不分黨派，電網韌性同樣不問政治立場，在此誠懇呼籲國民黨與民眾黨，一起投下贊成票。民進黨說，丹娜絲颱風帶來的強風、豪雨，重創全國許多地區，至今復原工作仍在全力進行當中，這段時間，要謝謝國軍弟兄姊妹第一時間，就冒著風雨投入救災，並持續協助災區居民進行善後、復原工作，讓滿目瘡痍的家園逐漸恢復正常，也要謝謝台電的同仁，出動上萬人次，從白天拚到黑夜，一根一根搶修倒塌的電線桿，重新把電網建立起來。民進黨說，他們對國軍和台電同仁抱持最大的敬意，更希望能透過制度，提供國軍與台電最大的支持，「因為挺國軍、挺台電，就是在顧國防、顧家園、顧產業、顧民生」。民進黨指出，行政院提出的強化安全韌性特別條例草案，除了用來支持可能受到關稅衝擊的產業與民眾外，也將分別編列兩筆特別預算：包含1500億元的強化國土安全韌性特別預算、1000億元撥補台電特別預算。民進黨提到，由於台電配合政府政策，緩漲民生用電等電價，並吸收國際能源價格變動下的成本，因此希望能編列特別預算，運用政府歲計賸餘的餘裕，來強化並健全台電的財務體質，這樣，台電的運作將能更穩健，台電的同仁也才不會有後顧之憂，能持續上山下海為全民服務。民進黨強調，撥補台電的政策決定，是來自於總統賴清德及 行政院長卓榮泰在進行20多場產業座談後，蒐集到第一線產業界的期盼，期待透過維持穩定的電價，進而同樣穩住物價，來因應可能的關稅影響。民進黨提到，該項政策，也受到全國工業、商業、中小企業、不同產業公協會等工商團體，以及台電、台糖、台水、中油等四大國營事業工會的共同支持。民進黨說，目前特別條例草案已經走完委員會審查、朝野協商等程序，只需要在立法院院會進行表決，就能三讀通過，而民進黨立法院黨團也再次表達了全力支持行政院版本的立場。民進黨強調，國土安全不分黨派，電網韌性同樣不問政治立場，在此誠懇呼籲國民黨與民眾黨，一起投下贊成票，支持《強化安全韌性特別條例》、支持國土安全與撥補台電特別預算，「讓我們一起來做國軍與台電同仁堅強的後盾」。