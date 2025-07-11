金州勇士明星後衛Stephen Curry近日參加在南塔霍湖舉辦的高爾夫名人賽，期間受訪時談及他潛在的新隊友——波士頓塞爾提克老將、39歲的老將Al Horford。當被問到對Horford加盟勇士的看法時，Curry一開始說了「當（When）…如果（If）」後隨即修正，引發外界對這筆簽約是否已接近完成的諸多聯想。

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Horford會加盟勇士嗎？Curry說溜嘴？

「他是一位冠軍球員，一位偉大的球員。」Curry如此形容Horford，「當……如果這些事真的發生時，我會再談這件事。」這句話雖簡短，卻隱含玄機。根據《The Athletic》記者Anthony Slater的報導，Curry一度將「如果」說成「當」。

勇士在今年季後賽西區準決賽遭Anthony Edwards領軍的灰狼淘汰，系列賽僅撐五場便出局。面對核心陣容逐漸老化的現實，球隊正積極尋找能夠即戰力補強的拼圖。Horford的老練經驗、籃下防守與外線投射能力，正是勇士現階段所欠缺的一環。

▲洛杉磯湖人和金州勇士同樣都開始認真地考慮前波士頓塞爾提克老將Al Horford，後者曾幫助「綠衫軍」在2024年奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲Horford上季隨塞爾提克奪冠，季後賽繳出場均7分6.2籃板2.6助攻、三分命中率36.8%的穩定表現。（圖／美聯社／達志影像）
Horford經驗豐富又能投三分　是冠軍拼圖

Horford上季隨塞爾提克奪冠，季後賽繳出場均7分6.2籃板2.6助攻、三分命中率36.8%的穩定表現。他生涯累積出戰197場季後賽，得分突破1萬4千大關，具備豐富的冠軍經驗與領導特質。尤其在塞爾提克接連送走Jrue Holiday與Kristaps Porzingis後，外界普遍認為Horford將尋求新的冠軍機會。

目前勇士仍以Curry、Draymond Green與Jimmy Butler為核心，明確走「最後衝冠」的路線。Horford若加入，不僅能為年輕內線Trayce Jackson-Davis提供寶貴指導，也能在戰術與更衣室文化上無縫接軌。

根據此前的消息，勇士很有可能會在處理完Jonathan Kuminga的合約後，才會正式開始進行Horford的談判。


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