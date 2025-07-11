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▲Horford上季隨塞爾提克奪冠，季後賽繳出場均7分6.2籃板2.6助攻、三分命中率36.8%的穩定表現。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士明星後衛Stephen Curry近日參加在南塔霍湖舉辦的高爾夫名人賽，期間受訪時談及他潛在的新隊友——波士頓塞爾提克老將、39歲的老將Al Horford。當被問到對Horford加盟勇士的看法時，Curry一開始說了「當（When）…如果（If）」後隨即修正，引發外界對這筆簽約是否已接近完成的諸多聯想。「他是一位冠軍球員，一位偉大的球員。」Curry如此形容Horford，「當……如果這些事真的發生時，我會再談這件事。」這句話雖簡短，卻隱含玄機。根據《The Athletic》記者Anthony Slater的報導，Curry一度將「如果」說成「當」。勇士在今年季後賽西區準決賽遭Anthony Edwards領軍的灰狼淘汰，系列賽僅撐五場便出局。面對核心陣容逐漸老化的現實，球隊正積極尋找能夠即戰力補強的拼圖。Horford的老練經驗、籃下防守與外線投射能力，正是勇士現階段所欠缺的一環。Horford上季隨塞爾提克奪冠，季後賽繳出場均7分6.2籃板2.6助攻、三分命中率36.8%的穩定表現。他生涯累積出戰197場季後賽，得分突破1萬4千大關，具備豐富的冠軍經驗與領導特質。尤其在塞爾提克接連送走Jrue Holiday與Kristaps Porzingis後，外界普遍認為Horford將尋求新的冠軍機會。目前勇士仍以Curry、Draymond Green與Jimmy Butler為核心，明確走「最後衝冠」的路線。Horford若加入，不僅能為年輕內線Trayce Jackson-Davis提供寶貴指導，也能在戰術與更衣室文化上無縫接軌。根據此前的消息，勇士很有可能會在處理完Jonathan Kuminga的合約後，才會正式開始進行Horford的談判。