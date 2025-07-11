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大馬一對老夫妻在網上看到宣傳纜車的影片，特地前往該地想搭乘，沒想到一問飯店才知道景點「是假的」，原來是最新的AI生成影片技術，已經開始讓人真假難辨，或許「眼見為憑」的時代已經過去。綜合外國媒體報導，馬來西亞一對老夫妻近日誤信社群平台上的觀光纜車旅遊宣傳影片，從吉隆坡驅車三小時前往霹靂州的烏瓜烏魯（Kuak Hulu）探訪影片中的景點，卻在入住當地飯店後發現整段影片皆為人工智慧（AI）捏造，所謂纜車與山景餐廳根本不存在，讓人又氣又無奈。根據《南華早報》報導，飯店員工在6月30日於社群平台發文分享此事件。該對老夫妻抵達飯店後詢問纜車所在位置，起初員工以為他們開玩笑，隨即表示小鎮沒有任何纜車設施，且觀光資源有限。但夫妻倆堅持自己「看過影片」，甚至記得畫面中主持人搭乘纜車、受訪遊客分享體驗的情節。直到員工進一步解釋影片是AI生成，畫面中的主持人與遊客全為虛構角色後，婦人情緒激動，氣憤表示要提告影片中的「主持人」，最後只能無奈接受事實，悲嘆：「為什麼他們要這樣騙人？」事件曝光後在馬來西亞網路社群引發熱議。根據《Says》報導，還有民眾留言表示，自己的父母也曾被同樣的AI影片誤導，甚至花費高達2120美元（約新台幣6萬2518元）包車前往，結果同樣撲空。許多網友為受害者抱不平，也對AI技術被用於惡意誤導表達擔憂。目前馬來西亞尚未針對AI生成內容訂立具體法律規範。不過，當局於2023年12月已成立「國家人工智慧辦公室」，正著手推動相關政策與立法。有民眾呼籲政府應加強對AI內容的監管與標示，避免類似事件再次發生，特別是對年長者造成誤導與財務損失。