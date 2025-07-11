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▲今日白天起降雨的頻率及強度都有所減緩，但午後可能還是有熱對流發展機會。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲歐、美模式均預測在7月19日前後將有「巨大低壓」在菲律賓東方海面出現。（圖／取自「觀氣象看天氣」）

今（11）日台灣天氣仍受低壓帶影響，各地為陰有短暫陣雨的天氣型態，不過白天起降雨頻率及強度會有所趨緩，週末期間天氣就會轉趨穩定，回到悶熱的天氣型態，不過要留意的是，下週後期南海至西北太平洋將進入季風槽活躍階段，為熱帶系統發展提供有利條件，有機會生成新颱風。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒預報指出，今日台灣持續位於低壓帶環境中，雲量都還是比較多，各地為陰有短暫陣雨的天氣型態，不過隨著西南風略減弱且環境水氣也較減少，今日白天起降雨的頻率及強度都有所減緩，但午後可能還是有熱對流發展機會，偶有局部較大雨勢。氣溫方面也隨降雨減緩而回升，預測各地高溫約29至32度，夜低溫24至27度，整體感受會較悶熱了。週末期間，隨著低壓帶遠離且太平洋高壓勢力西伸，天氣型態將明顯轉趨穩定，各地為晴或多雲天氣，雖午後仍有熱對流、帶來短暫陣雨或雷雨機會，但整體的範圍與強度發展將較縮減於山區。氣溫則進一步回升，預測高溫普遍達31至34度，夜低溫約25至28度。週末從事戶外活動，務必做好防曬與水分補充措施。林孝儒提醒，下週來說，太平洋高壓勢力偏東，台灣上空大氣條件依然不穩，多以西南風主導環境，預測迎風地區的中南部有機會再轉為整日不定時降雨型態，各地午後對流降雨也將有增強擴大的趨勢，整體而言，天氣將重回高溫潮濕且不穩定的環境。林孝儒說明，下週後期南海至西北太平洋將進入季風槽活躍階段，為熱帶系統發展提供有利條件，屆時應持續觀察是否有潛在熱帶擾動進一步發展為颱風。而氣象粉專「觀氣象看天氣」也說明，預計在7、8天後將帶動一股強勁西南季風進入菲律賓東方海面，此時太平洋高壓正逐漸西伸，高壓南緣的偏東風，將與這股強勁的西南季風輻合而發展出大尺度的低壓系統，歐、美模式均預測在7月19日前後將有「大貨」在菲律賓東方海面出現，要注意了！