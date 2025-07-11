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美國總統川普於當地時間10日深夜宣布，將課加拿大35%關稅，已致信給加拿大總理卡尼（Mark Carney），再度引發加國政壇譁然。加拿大前駐美國大使麥克諾頓（David MacNaughton）坦言，他認為加拿大政府自行設立的、與美國在7月21日前達成協議的目標「並不現實」。根據加拿大媒體《CTV》報導，麥克諾頓當地時間週四晚間受訪時，認為21日前，美加的談判都不會取得任何重大突破：「我認為人們總是可以抱有最好的希望，但目前這並不現實，現在的情況是，川普對自己的地位非常自信，不僅對加拿大，對其他地方也都是。」麥克諾頓曾在2016年至2019年、川普第一任期期間，擔任加國駐美大使，目前則是卡尼內閣「美加關係委員會」的成員，他所說的7月21日，是卡尼上個月在在G7峰會與川普會面後，自行設定的期限，對此川普政府則未公開回應。報導提到，自從今年2月，川普首次對加拿大商品加徵關稅以來，2國已陷入貿易戰數月之久，川普對加國產品徵收一系列關稅，包括對鋼鐵和鋁的25%關稅。加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）週四在馬來西亞參加東協峰會時，也曾對記者表示，儘管談判很複雜，但加拿大仍然希望在7月21日前達成協議：「我們的團隊正在進行極其艱苦的工作，我們會全力以赴。」