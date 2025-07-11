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美國總統川普發布第三波關稅稅率通知函，致函加拿大總理卡尼，將課徵35%關稅，他接受《NBC》採訪時更說，所有剩下的國家都要付錢，不論是20%或15%。行政院提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，規劃編列4100億元特別預算，立院上周暫緩處理，不過國民黨立院黨團總召傅崐萁今（11）日受訪說，現在已經到了處理的時候。傅崐萁在國民黨團大會會後受訪說，全世界都受普川普關稅震撼彈的衝擊，尤其是東南亞國家，包括日本韓國，美國已經公布25%對等關稅，不管未來台灣的關稅是多少，因台灣多數是出口產業，衝擊更大，但總統賴清德、行政院長卓榮泰，迄今卻都拿不出具體政策。傅崐萁說，行政院的4100億元，其中撥補台電1千億元，全民都反對，2016年民進黨提出非核家園，就說十年電價不漲，但已經撥補台電3、4千億元了，台電還是漲價，民進黨沒有誠信可言，要求卓榮泰先表態，到立法院專案報告，是否撥補後電費就不再漲價，到時候再來決定是否撥補。此外，傅崐萁說，保護國家是每個人的天職，國土韌性的1500億元，國民黨會支持，不過細項的預算，等預算案送到立院後，會一項一項嚴格審查；還有現在基層哀鴻遍野，政府本來就該普發現金，還錢於民，這部分也會加入修法當中，希望今天就能把《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》順利三讀通過。