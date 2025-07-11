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美國總統川普（Donald Trump）陸續「開獎」對等關稅最新稅率，不過目前台灣最新稅率尚未公布。前立委郭正亮表示，台灣進口美國商品，與日韓相比最少，對美投資也最少，賺的貿易順差卻最多，還空想得到比日、韓更低的關稅，怎麼可能？郭正亮10日在節目《亮劍台灣》提到，台灣對美貿易順差，比起日韓對美貿易順差來得多，但進口美國商品卻比日韓少，所以看到日本、韓國關稅稅率25％，「在那邊想，我應該可以更低？你憑什麼？憑你進口關稅要降到零？憑你台積電要去投資美國？你以為日本韓國沒有去投資美國？」日本豐田在美投資，韓國三星也去美國投資，而台灣現在投資美國累計不到1000億。郭正亮指出，日、韓、台相比，台灣進口最少，投資也最少，賺的貿易順差最多，「然後在那邊空想，說我可以得到比日、韓更低的關稅？這怎麼可能呢？」郭正亮認為只有一個可能，就是承諾買美債，或者進口降關稅的幅度超過日本或韓國。台灣的平均稅率是6點多％，日本是3.7％。但台灣的農產品平均稅率16.5％，這一點美國人當然有意見。