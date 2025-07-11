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NBA美國職籃（National Basketball Association）曾經效力洛杉磯湖人等球隊的後衛Ben McLemore，於2021年的1起性侵案件遭到逮補，近日被法院判處8年4個月監禁，而McLemore始終認為自己是無罪的。此事件發生在2021年10月3日，當時McLemore在拓荒者隊的隊友Robert Covington家中舉辦的一場派對中涉案，根據控方指控，當時McLemore與被害人睡在同一張沙發上，並在早上6點用手指侵犯受害人後與其發生性行為，儘管受害人當時意識斷斷續續，仍在當天前往專門為性侵受害者設置的醫療機構進行檢查。涉案後McLemore於2024年4月首次被捕，在交保後曾聲稱「真相終將大白」，但隨後經審判後被裁定犯有一級強姦罪、一級非法性侵罪以及二級性虐待罪。不過在第二項二級性虐待指控上，陪審團裁定他無罪，而McLemore對四項指控皆堅稱無罪。McLemore於2013在NBA選秀會第7順位被沙加緬度國王選中職業生涯曾效力過 波特蘭拓荒者、洛杉磯湖人、休士頓火箭、曼菲斯灰熊與沙加緬度國王，自2022年以來未再於NBA出賽，在海外聯賽打球，上賽季效力於土耳其聯賽，但隨著判刑確定，McLemore的籃球生涯幾乎可以說是走向終點了。