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美國總統川普尚未宣布台灣新對等關稅稅率，傳出我方擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準，相關訊息已傳遞給美方。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（11）日受訪時表示，現在很多消息都不知道從何而來，都是透過放話、進行不必要的政治干擾，呼籲政黨別唱衰台灣。川普本周陸續公布日本、南韓等22國的新對等關稅稅率，台灣尚未公布。對於相關稅率，吳思瑤受訪時談到，到目前為止，談判還在進行，她們掌握是，團隊仍在堅持奮戰到最後一分鐘，而美方也有意願跟台灣進行對話，「台灣還在努力」，希望社會給談判團隊最強大的支持。吳思瑤直言，台灣沒有悲觀的權利，也沒有過度樂觀的心思，要給談判團隊最大支持，他們仍在美國，為台灣利益、產業努力奮戰中，「我們不要唱衰台灣」。至於傳出傳我方擬放行美牛內臟、絞肉，以利台美國稅談判，吳思瑤則說，現在很多消息都不知道從何而來，都是透過放話、進行不必要的政治干擾，坐在談判桌的是代表中華民國的國家隊，希望政黨不要唱衰台灣，所有媒體報導也不該依據不可靠消息地臆測、擴大不安，或是渲染不確定因素。